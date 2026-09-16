Mike James, μη γίνεσαι King James

Αν κάτι δεν έλειπε ποτέ από τον Mike James, αυτό ήταν σίγουρα η αυτοπεποίθηση. Ο τύπος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην EuroLeague, είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης και συνεχίζει να ανεβαίνει σε μια λίστα όπου βρίσκονται ονόματα όπως ο Βασίλης Σπανούλης, ο Νάντο Ντε Κολό, ο Κώστας Σλούκας και ο Σέρχιο Γιουλ.

Οπότε όταν λέει «είμαι ο GOAT της EuroLeague», όπως δήλωσε EUROinsiders podcast, δεν μιλάμε για κάποιον που ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να δηλώσει κορυφαίος επειδή έβαλε 35 πόντους σε ένα παιχνίδι.

Το έχει κάνει, και σίγουρα έχει πολλούς λόγους να το πιστεύει. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα και είναι το προφανές...

Δεν έχει σηκώσει ποτέ το τρόπαιο

Και όταν μιλάμε για τον GOAT μιας διοργάνωσης, αυτό δεν είναι μια μικρή υποσημείωση στο βιογραφικό, αλλά ολόκληρο κεφάλαιο.

Η δήλωση του James μας θύμισε αναπόφευκτα και τον LeBron James, όχι επειδή οι δύο περιπτώσεις είναι ίδιες -μιλάμε για εντελώς διαφορετικά μεγέθη, διοργανώσεις και καριέρες, αλλά επειδή υπάρχει η ίδια λογική της αυτοανακήρυξης, όπως κάποτε ο LBJ είχε αυτοανακηρυχθεί ως King. Το «είμαι ο GOAT» ακούγεται πολύ διαφορετικά όταν το λέει κάποιος για τον εαυτό του από όταν το λένε οι υπόλοιποι για εκείνον.

O GOAT είναι ένας τίτλος που έχει νόημα ακριβώς επειδή δεν τον απονέμεις μόνος σου και εδώ είναι που ο James (ο Mike) μάλλον κάνει ένα μικρό λάθος και αυτό είναι ότι δεν χρειάζεται να μας πείσει ότι είναι σπουδαίος.

Ο GOAT δεν μετριέται μόνο με πόντους

Το ότι ο Mike James είναι ο all-time leading scorer της EuroLeague είναι τεράστιο επίτευγμα, και κανείς δεν το μειώνει.

Άλλωστε, έχει περάσει από Baskonia, Παναθηναϊκό, Αρμάνι Μιλάνο, CSKA και Monaco, ενώ έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του σε διαφορετικές ομάδες και εποχές της διοργάνωσης.

Και ειδικά η EuroLeague δεν είναι μια ατομική στατιστική διοργάνωση όπου στο τέλος παίρνεις ένα κύπελλο επειδή έβαλες τους περισσότερους πόντους.

Είναι η διοργάνωση όπου ο Σπανούλης πήρε τρεις τίτλους και αναδείχθηκε MVP του Final Four και στις τρεις κατακτήσεις του. Είναι η ίδια διοργάνωση όπου ο Σλούκας έχει κατακτήσει την κορυφή με τρεις διαφορετικές ομάδες, ή απλώς εκείνη που οι παίκτες όταν έβλεπαν τη μπάλα να φτάνει στα χέρια τους τη στιγμή η μπάλα «έκαιγε», είχαν τον τρόπο να την πάρουν και να την πάνε μέχρι το τέλος. Εκεί βρίσκεται η διαφορά.

Ο James χρειάστηκε να φτάσει στο Final Four του Άμπου Ντάμπι το 2025 για να παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό EuroLeague. Η Monaco απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, αλλά στον τελικό βρήκε απέναντί της τη Fenerbahçe του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η τουρκική ομάδα πήρε τελικά το τρόπαιο, κερδίζοντας τη Monaco με 81-70.

Και αυτή είναι η μοναδική φορά που εκείνος ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε GOAT της Euroleague, έφτασε πιο κοντά από ποτέ στη δόξα.

Μπορεί να είσαι ο κορυφαίος σκόρερ, να έχεις υπάρξει για χρόνια ένας από τους πιο δύσκολους παίκτες στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε άμυνα, αλλά αν δεν έχεις καταφέρει να κατακτήσειςτην ίδια τη διοργάνωση, το να μπεις στη συζήτηση ως ο αδιαμφισβήτητος κορυφαίος όλων των εποχών ακούγεται λίγο σαν να έχεις κλείσει τραπέζι στο εστιατόριο πριν φτάσεις στο ταμείο.

Και ο James έχει πλέον αρκετά χρόνια στην EuroLeague ώστε το επιχείρημα του «κάποια στιγμή θα το πάρει» να μην αρκεί από μόνο του.

Το να τον τοποθετήσουμε εμείς σήμερα στην κορυφή όλων, ενώ δεν έχει κατακτήσει ακόμη την EuroLeague, είναι άλλη συζήτηση. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η EuroLeague δεν θυμάται μόνο ποιος έβαλε τους περισσότερους πόντους, αλλά και ποιος έφτασε μέχρι το τέλος.

Και μέχρι σήμερα, ο Mike James έχει φτάσει σχεδόν παντού. Εκτός από εκεί.