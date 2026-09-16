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Ντόρτμουντ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καρέτσας

Κανονικά με την ομάδα της Ντόρτμουντ προπονήθηκε ο Κώστας Καρέτσας, μία εβδομάδα μετά την αδιαθεσία που ένιωσε στο παιχνίδι του Champions League με τη Βιγιαρεάλ.

Ντόρτμουντ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Καρέτσας
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Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της Ντόρτμουντ συμμετείχε την Τετάρτη (16/09) ο Κώστας Καρέτσας, δείχνοντας πως βρίσκεται πλέον κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είχε αισθανθεί αδιαθεσία την περασμένη Τρίτη, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ωστόσο, δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα.

Μετά από ένα διάστημα κατά το οποίο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, ο Κώστας Καρέτσας επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ.

https://www.instagram.com/p/DdWLr21CH2W/

Πλέον, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Κόβατς για την προσεχή αναμέτρηση του Σαββάτου, όταν η Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη.

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