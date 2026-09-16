Αναχώρησε για Άμπου Ντάμπι η αποστολή του Ολυμπιακού (pics)

Σε όμορφο κλίμα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε με προορισμό το Άμπου Ντάμπι, όπου και θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, συμμετέχοντας στο νεοσύστατο Super Cup της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντράρονται στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους (18/09, 17:00), με τον Έλληνα τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες του για πρώτη φορά διαθέσιμους, αφού το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ φαίνεται να έχει ξεπεραστεί και τον Σέρβο να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της τουρκικής ομάδας θα διασταυρώσει τα ξίφη του στον τελικό της «Etihad Arena» με τον νικητή του Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης στο άλλο ζευγάρι.

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση του Ολυμπιακού: