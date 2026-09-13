Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε ο Μιλουτίνοφ

Απρόοπτο προέκυψε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αποχώρησε τραυματίας, σχεδόν δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα.

Ο Σέρβος σέντερ αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον αποσύρει και να περνά στη θέση του τον Ντόντα Χολ για να καλύψει το κενό στη ρακέτα.

Απ' όσα προκύπτουν μέχρι στιγμής, ο Μιλουτίνοφ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό μηριαίο και η κατάστασή του ενόψει του Super Cup της EuroLeague θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων».