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Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Το pregame του αγώνα της Τρίπολης

Δείτε όλα όσα συμβούν πριν από τη σέντρα του Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Το pregame του αγώνα της Τρίπολης
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Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» δοκιμάζεται η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα AKTOR.

Η «Ένωση» θέλει να διευρύνει το σερί της μετά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο κόντρα στη ΛΑΣΚ, ενώ από την άλλη οι «Αρκάδες» ψάχνουν απεγνωσμένα τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Το κλίμα στην Τρίπολη παραμένει βαρύ, καθώς το συγκρότημα του Γιώργου Αντωνόπουλου μετρά τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχοντας σκοράρει μόλις ένα τέρμα. Η ισοπαλία (1-1) στο Κύπελλο κόντρα στον Άρη έβγαλε μια μικρή αντίδραση, ωστόσο η ανάγκη για βαθμολογική συγκομιδή είναι τεράστια.

Στον αντίποδα, η ΑΕΚ ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας με την ψυχολογία στα ύψη. Το επιβλητικό 5-0 επί του Άρη και το σπουδαίο 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα του Champions League έχουν δημιουργήσει ένα ιδανικό μομέντουμ, με την ομάδα του Νίκολιτς να θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις κόντρα στον Αστέρα.

To pregame του Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ

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