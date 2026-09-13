Ο Άρης «διέλυσε» τον Ερυθρό Αστέρα με τρομερή άμυνα

Με επιβλητική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Άρης επικράτησε 98-74 του Ερυθρού Αστέρα στο δεύτερο φιλικό του στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, επιβάλλοντας υψηλή ένταση στην άμυνα και δυσκολεύοντας σημαντικά την κυκλοφορία και την επιθετική λειτουργία των Σέρβων. Την ίδια στιγμή, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ ήταν ο βασικός επιθετικός πόλος των «κιτρινόμαυρων», πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Σπανούλης ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Μήτρου-Λονγκ, Ντιμιτρίεβιτς, Ρόμπινσον-Ερλ, Λιντέλ και Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Άρη να παίρνει γρήγορα τα ηνία.

Δύο εύστοχα τρίποντα έφεραν τους Θεσσαλονικείς στο 10-5, ενώ η εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά τους υποχρέωσε τον Ερυθρό Αστέρα να ψάχνει λύσεις. Ο Ναβάρο κάλεσε τάιμ άουτ όταν η διαφορά έφτασε στο +8 (14-6), την ώρα που ο Σέμι Οτζελέγιε αποχώρησε στα πρώτα λεπτά εμφανώς επηρεασμένος από τραυματισμό.

Ο Άρης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας χτίσει διαφορά 14 πόντων.

Οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφεραν προσωρινά να ρίξουν την απόσταση στους εννέα πόντους. Ωστόσο, οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχασαν τον έλεγχο, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση και τη διαφορά να παραμένει σε διψήφια επίπεδα για μεγάλα διαστήματα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Άρη στο +11.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, πετυχαίνοντας πέντε πόντους στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου και διατηρώντας τον Άρη σε απόσταση ασφαλείας.

Παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Ντιμιτρίεβιτς στον αγκώνα, οι Θεσσαλονικείς δεν επηρεάστηκαν και κράτησαν τη διαφορά σταθερά στους 11-12 πόντους. Αντίθετα, η νευρικότητα άρχισε να γίνεται εμφανής στην πλευρά του Ερυθρού Αστέρα.

Ένα τρίποντο του Ματ Μόργκαν διαμόρφωσε το 65-51 και έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στον Άρη, που είχε πλέον τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και έβαζε τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 34-18, 51-40, 73-57, 98-74

Δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης