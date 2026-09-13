«Σε διαπραγματεύσεις με τη NEOM για τον Αχμέντ Αλ-Ανζί ο Ολυμπιακός»

Ένα απίθανο μεταγραφικό σενάριο από την... έρημο εμπλέκει τον Ολυμπιακό με τον 22χρονο Σαουδάραβα αριστερό εξτρέμ, Αχμέντ Αλ-Ανζί της ΝΕΟΜ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εφημερίδα Al-Awsat, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς για να προλάβουν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου και να εντάξουν στο δυναμικό τους τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Ο Αλ-Ανζί είχε στο παρελθόν ένα σύντομο πέρασμα από τα τμήματα υποδομής της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο αν η μετακίνησή αφορά την πρώτη ομάδα ή τον Ολυμπιακό Β’.

Ο νεαρός εξτρέμ έχει καταγράψει μόλις 15 λεπτά συμμετοχής σε τρία παιχνίδια τη φετινή σεζόν, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί με τα χρώματα της Οχόντ.

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