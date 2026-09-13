Καλαμάτα - Βόλος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
Δείτε τις επιλογές των δύο προπονητών.
Στο Περιστέρι «διασταυρώνουν τα ξίφη» τους Καλαμάτα και Βόλος, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.
Λίγο πριν από τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και ο Κώστας Μπράτσος κατέληξαν στα αρχικά σχήματα με τα οποία οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη.
Αναλυτικά οι ενδεκάδες
Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος - Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκες - Καρεάσο, Πινιέιρο - Σίγκουρντσον, Χάμζα, Μορέιρα - Μπολίβαρ.
Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ - Λυκουρίνος, Κάργας, Ελ-Σαουμπί, Μεντίλ - Κόμπα, Γρόσδης - Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου - Φουρτάδο.
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