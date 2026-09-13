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Καλαμάτα - Βόλος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Δείτε τις επιλογές των δύο προπονητών.

Καλαμάτα - Βόλος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
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Στο Περιστέρι «διασταυρώνουν τα ξίφη» τους Καλαμάτα και Βόλος, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Λίγο πριν από τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και ο Κώστας Μπράτσος κατέληξαν στα αρχικά σχήματα με τα οποία οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος - Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκες - Καρεάσο, Πινιέιρο - Σίγκουρντσον, Χάμζα, Μορέιρα - Μπολίβαρ.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ - Λυκουρίνος, Κάργας, Ελ-Σαουμπί, Μεντίλ - Κόμπα, Γρόσδης - Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου - Φουρτάδο.

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