Ο Κωστούλας έβαλε μπροστά τη Μπράιτον με απίθανη ενέργεια! (vid)

Το πρώτο του γκολ στη φετινή Premier League πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας στην εκτός έδρας δοκιμασία της Μπράιτον στο Κόβεντρι για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ για τους «γλάρους« στο 35', με ωραία ενέργεια και υπέροχο τελείωμα στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα.

Δείτε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης

Δείτε το γκολ: