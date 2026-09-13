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Ρέιντζερς – Σέλτικ 3-0: Θρίαμβος και πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup – Βασικός ο Πενράις

Η Ρέιντζερς ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο ντέρμπι με τη Σέλτικ, επικρατώντας 3-0 και παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τα ημιτελικά του League Cup Σκωτίας.

Ρέιντζερς – Σέλτικ 3-0: Θρίαμβος και πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup – Βασικός ο Πενράις
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Στο Old Firm για τα προημιτελικά του θεσμού, οι «Gers» μπήκαν από νωρίς με επιθετικές διαθέσεις και κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, μην επιτρέποντας στους αντιπάλους τους να βρουν τρόπο να αντιδράσουν.

Βασικός ήταν για ακόμα μία φορά ο Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις του μετά την επιστροφή στην πατρίδα του, ως δανεικός από την ΑΕΚ.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 23ο λεπτό. Ο Νιλ πήρε την μπάλα από τον Κέλσι και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Ρέιντζερς διατήρησε το προβάδισμά της και στο 59’ το διεύρυνε. Ο Κέλσι, που είχε δημιουργήσει το πρώτο γκολ, αυτή τη φορά ανέλαβε τον ρόλο του εκτελεστή και έκανε το 2-0.

Η υπόθεση πρόκριση ουσιαστικά τελείωσε στο 3-0. Ο Νιλ βρήκε ξανά δίχτυα, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και έβαλε οριστικά τη σφραγίδα του στη μεγάλη νίκη της Ρέιντζερς, η οποία πήρε με εμφατικό τρόπο το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

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