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ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» η Άνχελα Λέιβα Τάγλε

Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Άνχελα Λέιβα Τάγλε.

ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» η Άνχελα Λέιβα Τάγλε
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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Άνχελα Λέιβα Τάγλε. Η 30χρονη διεθνής ακραία από το Περού, με ύψος 1,84μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της με την Ένωση και εντάχθηκε στο σύνολο του Κώστα Ταμπουρατζή, ενισχύοντας την ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Άνχελα Λέιβα Τάγλε. Η 30χρονη (22/11/1996) διεθνής Περουβιανή ακραία, ύψους 1.84μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Άνχελα Λέιβα Τάγλε για 7 χρόνια αγωνιζόταν στο Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρτίν (2010-2017), κατακτώντας 3 Πρωταθλήματα Περού. Την διετία 2017-2019 αγωνίστηκε στην βραζιλιάνικη Οsasco/Audax, φτάνοντας στην κατάκτηση 1 Κυπέλλου, ενώ την επόμενη χρονιά (2019-20) ταξίδεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της PTT Spor.

Τη σεζόν 2020-21 φόρεσε τη φανέλα της ρωσικής Yenisey Krasnoyarsk και στη συνέχεια αυτή της Béziers Volley (Γαλλία). Για δύο χρόνια (2022-2024) αγωνίστηκε στην τουρκική Cukurova Belediyesi Spor Kulübü και ακολούθησαν Büyükşehir (2024-25) και Besiktas (2025-26).

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Περού, ενώ πέρασε και από όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες της χώρας της. Έχει κατακτήσει ένα Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα Κ18, το χρυσό μετάλλιο στους Μπολιβαριανούς Αγώνες Κ23 και το χρυσό μετάλλιο στο Final Four Κ20.

Άνχελα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».

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