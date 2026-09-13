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Μπαρτσελόνα: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Μπριθουέλα (video)

Ανησυχία στην Μπαρτσελόνα για τον Νταρίο Μπριθουέλα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι με τη Λέιδα.

Μπαρτσελόνα: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Μπριθουέλα (video)
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ο Νταρίο Μπριθουέλα αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των «Μπλαουγκράνα» με τη Λέιδα.

Ο Ισπανός γκαρντ τραυματίστηκε και χρειάστηκε βοήθεια για να αποχωρήσει από το παρκέ, καθώς δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

Το μέγεθος του τραυματισμού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, με τις εξετάσεις να αναμένεται να δείξουν το ακριβές πρόβλημα και τον χρόνο απουσίας του 30χρονου άσου.

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Μπαρτσελόνα: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Μπριθουέλα (video)

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