Μπαρτσελόνα: Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Μπριθουέλα (video)

ο Νταρίο Μπριθουέλα αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των «Μπλαουγκράνα» με τη Λέιδα.

Ο Ισπανός γκαρντ τραυματίστηκε και χρειάστηκε βοήθεια για να αποχωρήσει από το παρκέ, καθώς δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

Το μέγεθος του τραυματισμού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, με τις εξετάσεις να αναμένεται να δείξουν το ακριβές πρόβλημα και τον χρόνο απουσίας του 30χρονου άσου.