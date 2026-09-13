Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Το πλάνο του Νίστρουπ για τη... μάχη κορυφής στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο μια απαιτητική εβδομάδα και να στείλει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για τις φετινές του προθέσεις, αλλά και τις δυνατότητες που έχει.

Η αρχή έγινε με τον αδιαμφισβήτητο θρίαμβο στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον ΠΑΟΚ, η συνέχεια δόθηκε στο εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά, την περασμένη Πέμπτη (10/9) και πλέον υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Παναιτωλικό (21:30).

Μια ομάδα με την οποία μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας της Super League και φυσικά θέλει να την αφήσει πίσω της για να μείνει μόνος πρώτος, αλλά και να ξεφύγει 5 βαθμούς από έναν εκ των διεκδικητών του τίτλου, του Ολυμπιακού, ο οποίος ηττήθηκε χθες από τον ΟΦΗ.

Σε αυτή την αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός θα έχει δύο σημαντικές επιστροφές.

Ο Σίριλ Ντέσερς εξέτισε την ποινή του στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά και βρίσκεται ξανά στην αποστολή, ενώ μετά από σαράντα περίπου ημέρες είναι ξανά διαθέσιμος ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας που αντιμετώπισε μυϊκό πρόβλημα, αλλά είναι απίθανο να ξεκινήσει από την αρχή.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε κόντρα σε ΠΑΟΚ και Κηφισιά.

Δεν αποκλείεται να μην έχει καμία διαφοροποίηση, ωστόσο, υπάρχουν τρεις θέσεις που διεκδικούνται από 2 ή 3 παίκτες.

Πένια, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται να αποτελέσουν και πάλι την πεντάδα της άμυνας, ενώ σίγουρη θέση μοιάζει να έχει και ο Καμαρά. Τη θέση του Κάνγκουα, ο οποίος έχει συνεχόμενα ματς κι αντιμετώπισε πρόβλημα με κράμπες κόντρα στην Κηφισιά, διεκδικεί ο Λούζα, ενώ αριστερά θα ξεκινήσει ο Αντίνο.

Δεξιά, ο Ταμπόρδα έχει το προβάδισμα, με τους Ουναΐ και Γιάγκουσιτς να διεκδικούν τη θέση, ενώ στο δίδυμο της επίθεσης, ο Ντέσερς αναμένεται να επιστρέψει και να πλαισιώσει έναν εκ των Τετέι και Λιβάι.