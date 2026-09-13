ΠΑΟΚ - Άρης: Τα πλάνα του Λίσι για το ντέρμπι της Τούμπας – Τα… ερωτηματικά για την ενδεκάδα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει πλέον μπροστά του τα τελευταία κομμάτια που θα συμπληρώσουν το παζλ της αρχικής ενδεκάδας.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει κάνει τις δοκιμές του στις τελευταίες προπονήσεις κι η εικόνα για αρκετές θέσεις είναι πλέον ξεκάθαρη. Υπάρχουν, ωστόσο, και συγκεκριμένα διλήμματα που θα χρειαστεί να λύσει μέχρι τη σέντρα, καθώς ορισμένοι ποδοσφαιριστές διεκδικούν επί της ουσίας μία θέση στο αρχικό σχήμα.

Στην εστία ο Παβλένκα έχει το προβάδισμα, ενώ στην άμυνα οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης και Κένι έχουν τον πρώτο λόγο. Για την τέταρτη θέση στα μετόπισθεν ο Ντιέγκο Κόστα έχει μπει πλέον δυνατά στη διεκδίκηση, έχοντας συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι.

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (13/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Στη μεσαία γραμμή, ο Ζαφείρης παραμένει μία από τις βασικές επιλογές του Λίσι. Δίπλα του ο Ιταλός τεχνικός εξετάζει τις λύσεις που έχει στη διάθεσή του, με τον Γιάκιτς να αποτελεί πλέον μία από τις επιλογές που βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο Γιάκιτς είναι επίσης στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη, όπως και ο Ντιέγκο Κόστα.

Στο πιο δημιουργικό κομμάτι, ο Πέλκας έχει προβάδισμα, ενώ ο Ούγκρεσιτς είναι ακόμη μία επιλογή που έχει δοκιμαστεί από τον Λίσι. Ο νεαρός χαφ έχει ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις, γεγονός που του δίνει θέση στις σκέψεις του προπονητή του για το ντέρμπι.

Στα άκρα, ο Ζίβκοβιτς έχει τον πρώτο λόγο για τη δεξιά πλευρά, ενώ στα αριστερά ο Τάχα Αλί βρίσκεται μπροστά από τον Τάισον στις επιλογές του Λίσι. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Ντιαγέ είναι ο ποδοσφαιριστής που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού.