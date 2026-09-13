Προκλητική κίνηση των οπαδών της Αλ-Τααβόν προς τον Νέβες για τον Ζότα (vid)

Η Αλ-Χιλάλ διέλυσε με 6-0 την Αλ-Τααβόν, όμως το περιστατικό που ξεχώρισε σημειώθηκε πριν από τη σέντρα, με τον Ρούμπεν Νέβες να γίνεται αποδέκτης προκλητικών συνθημάτων για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Ο Πορτογάλος βρισκόταν μαζί με τους συμπαίκτες του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, όταν μερίδα οπαδών της Αλ-Τααβόν άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Ντιόγκο Ζότα. Ο Νέβες, εμφανώς ψύχραιμος εκείνη τη στιγμή, έδειξε επανειλημμένα το μάτι του και στη συνέχεια τον ουρανό, θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ωστόσο, ο 29χρονος μέσος δεν έκρυψε την ενόχλησή του. Εμφανίστηκε αναστατωμένος στη μικτή ζώνη και αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις και απλά σημείωσε: «Ελπίζω να μην πάνε να προσευχηθούν μετά από αυτό που έκαναν!», πριν πάει στα αποδυτήρια.