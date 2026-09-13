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ΠΑΟΚ – Άρης: Το πλάνο του Γρηγορίου για την «κίτρινη» ενδεκάδα του ντέρμπι στην Τούμπα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στις επιλογές του για το ΠΑΟΚ – Άρης, με τους «κίτρινους» να αναμένεται να προχωρήσουν σε δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ.

ΠΑΟΚ – Άρης: Το πλάνο του Γρηγορίου για την «κίτρινη» ενδεκάδα του ντέρμπι στην Τούμπα
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Ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει πλέον σχηματίσει την εικόνα για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Ο τεχνικός του Άρη φαίνεται πως έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ.

Στην εστία ο Βέλιο θα διατηρήσει τη θέση του, ενώ στην άμυνα οι Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαντιγκά και Φαμπιάνο έχουν το προβάδισμα. Ο Βραζιλιάνος επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, έχοντας πάρει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, κι αποτελεί την πρώτη αλλαγή που έχει στο μυαλό του ο Γρηγορίου.

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (13/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Στον άξονα, ο Μπασίρου κι ο Ράτσιτς αναμένεται να παραμείνουν στο αρχικό σχήμα, με τον προπονητή του Άρη να μην προσανατολίζεται σε αλλαγή στη συγκεκριμένη γραμμή. Η δεύτερη διαφοροποίηση αφορά στη θέση μπροστά από τους δύο χαφ. Ο Κουαμέ έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα έναντι του Μανού Γκαρθία και όλα δείχνουν πως θα είναι εκείνος που θα πάρει θέση στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες επιλογές φαίνεται πως έχουν ξεκαθαρίσει. Ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ αναμένεται να αγωνιστούν στα άκρα της επίθεσης, ενώ ο Καντεβέρε θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος.

Η πιθανή ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Μπασίρου, Ράτσιτς, Κουαμέ, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Καντεβέρε

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