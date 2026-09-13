ΑΕΚ: Τα πλάνα του Νίκολιτς για την Τρίπολη – Τα διλήμματα στην ενδεκάδα

Η ΑΕΚ θέλει στην Τρίπολη να κάνει το πρώτο της εκτός έδρας τρίποντο στο πρωτάθλημα και ο Νίκολιτς φαίνεται πως έχει ήδη στο μυαλό του τον τρόπο με τον οποίο θέλει να το διεκδικήσει.

Ο Σέρβος τεχνικός καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το σχήμα που εμπιστεύτηκε απέναντι στη ΛΑΣΚ ή αν θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Η βασική εικόνα πάντως δεν δείχνει να αλλάζει σημαντικά. Στην άμυνα οι επιλογές είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμένες, καθώς οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα έχουν τον πρώτο λόγο για τις τέσσερις θέσεις.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, καθώς ο Στρακόσια θα απουσιάσει λόγω του ραγίσματος στο χέρι που έχει υποστεί κι αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

To Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (13/09) στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2HD.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στον άξονα. Ο Μαρίν έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» τη μία θέση και δίπλα του ο Νίκολιτς καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Κάιρινεν και τον Βιτάλις. Πρόκειται για ένα από τα βασικά διλήμματα που έχει να διαχειριστεί ο προπονητής της ΑΕΚ πριν από τη σέντρα στην Τρίπολη.

Στις πλευρές, ο Μάγερ έχει προβάδισμα για τη δεξιά πλευρά, ενώ ο Κοϊτά είναι η επικρατέστερη επιλογή στα αριστερά. Ο Γκατσίνοβιτς αποτελεί μια ακόμη λύση για την αριστερή πλευρά, οπότε και εδώ υπάρχει ένα περιθώριο για διαφοροποίηση της τελευταίας στιγμής.

Αντίθετα, στην επίθεση τα πράγματα δείχνουν πιο ξεκάθαρα. Μολονότι υπήρχε η σκέψη να ξεκινήσει ο Ζίνι ως παρτενέρ του Γιόβιτς, δεν αποκλείεται τελικά το δίδυμο στην επίθεση να μην αλλάξει, με τον Βάργκα να διατηρεί τη θέση του.