ΠΑΟΚ: Οι καλύτερες στιγμές από τη μεγάλη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 89-77 της Αρμάνι Μιλάνο σε φιλικό παιχνίδι. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Ιταλία και επικράτησε με 89-77 της Αρμάνι Μιλάνο σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.
Κορυφαίος για τον «Δικέφαλο» ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ με 16 και Τρέβορ Χάτζινς με 12.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του ΠΑΟΚ:
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