NBA: Αυξημένο το salary cap για τη σεζόν 2027-28

Σύμφωνα με το «Athletic», το νέο projection του salary cap είναι αυξημένο κατά 2 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση της λίγκας.

Τον περασμένο Ιούνιο, το NBA υπολόγιζε πως το salary cap θα αυξανόταν κατά 5,5%, φτάνοντας περίπου στα 174 εκατομμύρια δολάρια. Η νεότερη πρόβλεψη, ωστόσο, ανεβάζει την αύξηση στο 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και φτάνει στα 176 εκατομμύρια δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων για τις 30 ομάδες του NBA, οι οποίες θα έχουν αυξημένη οικονομική ευχέρεια στις διαπραγματεύσεις και στην αγορά.