NBA: Αυξημένο το salary cap για τη σεζόν 2027-28

Το NBA ανακοίνωσε στις 30 ομάδες τα νεότερα δεδομένα για το salary cap της σεζόν 2027-28, με την τελική πρόβλεψη να ξεπερνά την προηγούμενη εκτίμηση, σύμφωνα με το «Athletic».

NBA: Αυξημένο το salary cap για τη σεζόν 2027-28
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με το «Athletic», το νέο projection του salary cap είναι αυξημένο κατά 2 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση της λίγκας.

Τον περασμένο Ιούνιο, το NBA υπολόγιζε πως το salary cap θα αυξανόταν κατά 5,5%, φτάνοντας περίπου στα 174 εκατομμύρια δολάρια. Η νεότερη πρόβλεψη, ωστόσο, ανεβάζει την αύξηση στο 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και φτάνει στα 176 εκατομμύρια δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων για τις 30 ομάδες του NBA, οι οποίες θα έχουν αυξημένη οικονομική ευχέρεια στις διαπραγματεύσεις και στην αγορά.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μέσι σκόραρε, αλλά η Νάσβιλ «πάγωσε» την Ίντερ Μαϊάμι στις καθυστερήσεις (video)

10:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα

10:38 NBA

NBA: Αυξημένο το salary cap για τη σεζόν 2027-28

10:24 SUPER LEAGUE

Μπρούμα: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη

10:06 ΣΠΟΡ

Ξέσπασε η Σαμπαλένκα μετά την ήττα στον τελικό του US Open (video)

09:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τελευταίο τεστ στη Ρόδο με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα

09:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλει να κρατήσει τον Ραφίνια έως το 2030 η Μπαρτσελόνα

09:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός και Άρης ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην Κύπρο

08:58 SUPER LEAGUE

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο μετά τον θρίαμβο στο Καραϊσκάκη (pics)

08:51 MVP

Oι μηχανικοί της Formula 1 πρέπει να είναι σε καλύτερη φόρμα απ’ όσο φαντάζεσαι

08:45 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Λεβαδειακός: Με στόχο την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

08:31 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Άρης: Ντέρμπι «πληγωμένων» στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας