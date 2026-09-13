Θέλει να κρατήσει τον Ραφίνια έως το 2030 η Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport», η Μπαρτσελόνα έχει αποφασίσει να κινηθεί για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ραφίνια, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Ο 29χρονος άσος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη και, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα τις συζητήσεις, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να επιτευχθεί συμφωνία.

Η παρουσία του Βραζιλιάνου στην Μπαρτσελόνα έχει συνοδευτεί από εντυπωσιακούς αριθμούς. Σε τέσσερις σεζόν με τη φανέλα των Καταλανών μετρά 182 συμμετοχές, 83 γκολ και 60 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την κομβική του συμβολή στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.