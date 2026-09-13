· Τσέλσι

Αποθέωση Αλόνσο για Ζοάο Πέδρο: «Στο ίδιο επίπεδο με τον Χάαλαντ, μπορεί να ξεπεράσει τον Μπενζεμά»

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποθέωσε τον Ζοάο Πέδρο για το εντυπωσιακό ξεκίνημά του με την Τσέλσι, συγκρίνοντάς τον με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τον Καρίμ Μπενζεμά.

Αποθέωση Αλόνσο για Ζοάο Πέδρο: «Στο ίδιο επίπεδο με τον Χάαλαντ, μπορεί να ξεπεράσει τον Μπενζεμά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη σεζόν του Ζοάο Πέδρο στην Τσέλσι ήταν άκρως επιτυχημένη, με τους «μπλε» να επιβραβεύουν την παρουσία του προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2032.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και τη νέα αγωνιστική περίοδο, δείχνοντας πως η επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα του Λονδίνου τού έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League έχει ήδη καταγράψει δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης τόσο της Τσέλσι όσο και της διοργάνωσης για τον Αύγουστο.

Οι εμφανίσεις του έχουν αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τονίζοντας πως μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Νορβηγό στράικερ.

«Μπορεί να συγκριθεί με τον Χάαλαντ, ο οποίος πέρυσι πήρε το Χρυσό Παπούτσι στην Premier League με 27 γκολ. Θα τον έβαζα στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, αν αναλογιστεί κανείς πόσους σπουδαίους και κορυφαίους επιθετικούς έχουμε στην Premier League», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Αλόνσο προχώρησε, μάλιστα, σε ακόμη μία ιδιαίτερη σύγκριση, παρομοιάζοντας τον Ζοάο Πέδρο με τον Καρίμ Μπενζεμά. «Σε πολλά πράγματα μού θυμίζει τον Μπενζεμά, επειδή είναι καλός μέσα στην αντίπαλη περιοχή, καλός εκτός περιοχής, καλός όταν έρχεται από τα αριστερά και καλός στις κεφαλιές. Είναι έξυπνος και ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής», τόνισε.

Η Τσέλσι υποδέχεται το Σάββατο (12/09, 17:00) τη Χαλ για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League, έχοντας προηγουμένως πανηγυρίσει εμφατική νίκη με 6-3 επί της Λιντς στο Carabao Cup, αποτέλεσμα που της χάρισε την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωση Αλόνσο για Ζοάο Πέδρο: «Στο ίδιο επίπεδο με τον Χάαλαντ, μπορεί να ξεπεράσει τον Μπενζεμά»

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουθάμπτον, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ

23:57 SUPER LEAGUE

«Βράζουν» Ηρακλής και Μονεμβασιώτης με τη διαιτησία: «Η ληστεία της χρονιάς, μας έκλεψαν!»

23:53 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Με δύο απουσίες και μία επιστροφή η αποστολή για ΟΑΚΑ

23:30 OPINION

Απογοήτευση και θυμός, αλλά και αναγκαιότητα δουλειάς και στήριξης

23:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαλάχ Εντίν

23:21 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Χωρίς Κατάλντι η αποστολή για τον Βόλο

23:20 SUPER LEAGUE

Τα highlights από την ισοπαλία του Ηρακλή με τον Ατρόμητο (vid)

23:10 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: Χαμένο έδαφος για Ολυμπιακό - Ευκαιρία για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

23:01 SUPER LEAGUE

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς με δοκάρια και μεγάλες ευκαιρίες (vids)

22:48 EUROLEAGUE

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ αφήνει το NBA και υπογράφει στη Ρεάλ Μαδρίτης

22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκολ με το... καλημέρα για τον Τάσο Μπακασέτα στην Κύπρο (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας