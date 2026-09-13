Αποθέωση Αλόνσο για Ζοάο Πέδρο: «Στο ίδιο επίπεδο με τον Χάαλαντ, μπορεί να ξεπεράσει τον Μπενζεμά»

Η πρώτη σεζόν του Ζοάο Πέδρο στην Τσέλσι ήταν άκρως επιτυχημένη, με τους «μπλε» να επιβραβεύουν την παρουσία του προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2032.

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και τη νέα αγωνιστική περίοδο, δείχνοντας πως η επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα του Λονδίνου τού έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League έχει ήδη καταγράψει δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης τόσο της Τσέλσι όσο και της διοργάνωσης για τον Αύγουστο.

Οι εμφανίσεις του έχουν αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τονίζοντας πως μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Νορβηγό στράικερ.

«Μπορεί να συγκριθεί με τον Χάαλαντ, ο οποίος πέρυσι πήρε το Χρυσό Παπούτσι στην Premier League με 27 γκολ. Θα τον έβαζα στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, αν αναλογιστεί κανείς πόσους σπουδαίους και κορυφαίους επιθετικούς έχουμε στην Premier League», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Αλόνσο προχώρησε, μάλιστα, σε ακόμη μία ιδιαίτερη σύγκριση, παρομοιάζοντας τον Ζοάο Πέδρο με τον Καρίμ Μπενζεμά. «Σε πολλά πράγματα μού θυμίζει τον Μπενζεμά, επειδή είναι καλός μέσα στην αντίπαλη περιοχή, καλός εκτός περιοχής, καλός όταν έρχεται από τα αριστερά και καλός στις κεφαλιές. Είναι έξυπνος και ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής», τόνισε.

Η Τσέλσι υποδέχεται το Σάββατο (12/09, 17:00) τη Χαλ για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League, έχοντας προηγουμένως πανηγυρίσει εμφατική νίκη με 6-3 επί της Λιντς στο Carabao Cup, αποτέλεσμα που της χάρισε την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.