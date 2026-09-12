Βαθμολογία Super League: Χαμένο έδαφος για Ολυμπιακό - Ευκαιρία για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Η γκέλα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ, δημιούργησε νέα δεδομένα στη βαθμολογία της Super League, με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να έχουν την δική τους ευκαιρία να «ανέβουν» στον πίνακα.
Νέα δεδομένα έφερε η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Οι Πειραιώτες απώλεσαν το τρίποντο στην έδρα τους, επιτρέποντας στους συνδιεκδικητές του τίτλου να προσπεράσουν, εφόσον επικρατήσουν στις δικές τους αναμετρήσεις
Ο Παναθηναϊκός με νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό σκαρφαλώνει στην κορυφή ενώ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θέλουν να πλησιάσουν στο «ρετιρέ».
Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος μοιράστηκαν βαθμούς, με τους Περιστεριώτες να παίρνουν τον δεύτερό τους στο πρωτάθλημα, ενώ ο Γηραιός έφτασε τους 5 και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.