Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαλάχ Εντίν

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Μαροκινός διεθνής αναμένεται το πρωί της Κυριακής να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα, παρακολουθώντας από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον Παναιτωλικό.