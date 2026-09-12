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Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαλάχ Εντίν

Ο Μαροκινός μπακ χαφ «πάτησε» Ελλάδα για χάρη του «τριφυλλιού».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαλάχ Εντίν
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Μαροκινός διεθνής αναμένεται το πρωί της Κυριακής να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα, παρακολουθώντας από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον Παναιτωλικό.

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