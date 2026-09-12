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Καλαμάτα: Χωρίς Κατάλντι η αποστολή για τον Βόλο

Με μία απουσία κόντρα στους Θεσσαλούς η «Μαύρη Θύελλα».

Καλαμάτα: Χωρίς Κατάλντι η αποστολή για τον Βόλο
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Με μοναδική, ουσιαστικά, απουσία αυτή του τιμωρημένου Χουάν Κατάλντι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Καλαμάτας για την - τυπικά εντός έδρας - αναμέτρηση με τον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί στο Περιστέρι (Κυριακή 13/9, 18:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Αργεντινός μέσος θα εκτίσει την τιμωρία του έχοντας αποβληθεί την προηγούμενη αγωνιστική στο... ίδιο γήπεδο, αλλά με αντίπαλο τότε τον γηπεδούχο Ατρόμητο. Πέραν του Κατάλντι, για διάφορους λόγους ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας άφησε εκτός αποστολής και τους Παύλο Βαρελά, Δημήτρη Ναούμη, Άλεξ Πέρες, Γιουτζίν Φρίμπονγκ, Γιοσέτε Μιράντα, Κένεθ Βάργκας, Μπεν Ζιντάν, Νταβίντ Κουρμινόφσκι, Σάββα Μουζάκη.

Αναλυτικά η αποστολή

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Παναγιώτου, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Καρεάσο, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μπολίβαρ, Αγγελής.

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