Λίβερπουλ: Επιμένει για Ολίσε - Η στάση της Μπάγερν Μονάχου

Ο Μάικλ Ολίσε εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ της Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του παρά το ξεκάθαρο μήνυμα της Μπάγερν Μονάχου.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν συζητούν το ενδεχόμενο παραχώρησης του 24χρονου επιθετικού στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η απόφαση του συλλόγου είναι ειλημμένη και δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμη κι αν προκύψει πρόταση κατά τη διάρκεια της σεζόν, καθώς ο Ολίσε θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά «όπλα» του Βενσάν Κομπανί.

Η Μπάγερν θέλει να κρατήσει τον Γάλλο στο ρόστερ της τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, όταν και αναμένεται να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα. Σε εκείνο το σημείο, καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξουν και οι συζητήσεις που θα γίνουν γύρω από το συμβόλαιό του, ανοίγοντας ενδεχομένως διαφορετικά σενάρια για το μέλλον.

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση και συνεχίζει να εξετάζει τον Ολίσε ως μία από τις επιλογές για την επιθετική της ενίσχυση. Οι «κόκκινοι» αναζητούν ακόμη μία σημαντική γαλλική προσθήκη, έχοντας ήδη κάνει κίνηση με την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, και μια πιθανή συμφωνία για τον άσο της Μπάγερν θα αποτελούσε μεταγραφική κίνηση με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην Ευρώπη.

Για την ώρα, πάντως, η θέση του γερμανικού συλλόγου παραμένει απόλυτη. Ο Ολίσε δεν παραχωρείται τον Ιανουάριο και οποιαδήποτε εξέλιξη στην υπόθεσή του μετατίθεται για το καλοκαίρι.