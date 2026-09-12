Αλγκουαθίλ: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες - Έχουμε σπουδαίο ρόστερ»

Χωρίς διάθεση να αναζητήσει άλλοθι για το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στον ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την ήττα και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να σταθεί σε δικαιολογίες. Αντίθετα, έδωσε έμφαση στη δουλειά που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, με στόχο τη βελτίωση της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε

«Καταρχήν δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ, στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στην συνέχεια είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι νιώθει ο κόσμος, όταν βλέπει την ομάδα να μην μπορεί να κερδίσει στην έδρα της. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε η ισοπαλία, ούτε και μια οριακή νίκη με 1-0.

Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία. Ο χρόνος είναι όντως πάρα πολύ λίγος. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ο προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώσουμε πράγματα και στο τέλος της χρονιάς ο κόσμος του Ολυμπιακού να είναι υπερήφανος για την ομάδα».