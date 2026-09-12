Ολυμπιακός: Απίστευτη αποθέωση σε Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άκουσε το όνομά του από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι», στο πρώτο παιχνίδι του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο έχουν παρουσιαστεί κατώτεροι των περιστάσεων, με τους Κρητικούς να προηγούνται με 1-0 χάρη σε γκολ του Κόντρο.

Η κακή εικόνα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των παικτών των ερυθρόλευκων, έκαναν τους φιλάθλους να φωνάξουν το όνομα του 65χρονου Βάσκου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους.