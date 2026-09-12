ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0: «Σεφτέ» στις νίκες με ήρωα Βενετικίδη

Το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Superbet League 2 πανηγύρισε η ΑΕΛ Novibet, καθώς λύγισε με 1-0 τη Ζάκυνθο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά από το ξεκίνημά της. Στο 8ο λεπτό οι «βυσσινί» κέρδισαν πέναλτι και ο Ανδρέας Μακρής ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ζάκυνθος προσπάθησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα και έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, όταν κέρδισε τη δική της εκτέλεση από την άσπρη βούλα. Ο Νέιρα, ωστόσο, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βενετικίδη.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ απέκρουσε το πέναλτι και κράτησε μέχρι το τέλος το προβάδισμα της ομάδας του, σφραγίζοντας έτσι την πρώτη νίκη των Θεσσαλών στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Μαρκό – Καλλιθέα 2-1

ΑΕΛ – Ζάκυνθος 1-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β’ 16:00

Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος 17:00

Ελλάς Σύρου – Αναγ. Καρδίτσας 17:30

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 18:00

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς 16:00

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β’ 17:00

Η βαθμολογία