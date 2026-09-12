· Ζάκυνθος · Λάρισα

ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0: «Σεφτέ» στις νίκες με ήρωα Βενετικίδη

Αγχωτικό τρίποντο για τους «βυσσινί» κόντρα στους Επτανήσιους.

ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0: «Σεφτέ» στις νίκες με ήρωα Βενετικίδη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Superbet League 2 πανηγύρισε η ΑΕΛ Novibet, καθώς λύγισε με 1-0 τη Ζάκυνθο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά από το ξεκίνημά της. Στο 8ο λεπτό οι «βυσσινί» κέρδισαν πέναλτι και ο Ανδρέας Μακρής ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ζάκυνθος προσπάθησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα και έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, όταν κέρδισε τη δική της εκτέλεση από την άσπρη βούλα. Ο Νέιρα, ωστόσο, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βενετικίδη.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ απέκρουσε το πέναλτι και κράτησε μέχρι το τέλος το προβάδισμα της ομάδας του, σφραγίζοντας έτσι την πρώτη νίκη των Θεσσαλών στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Μαρκό – Καλλιθέα 2-1

ΑΕΛ – Ζάκυνθος 1-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β’ 16:00

Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος 17:00

Ελλάς Σύρου – Αναγ. Καρδίτσας 17:30

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 18:00

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς 16:00

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β’ 17:00

Η βαθμολογία

  1. Μαρκό 6 -2αγ.
  2. ΑΕΛ 4 -2αγ.
  3. Πανιώνιος 3
  4. Καλλιθέα 3 -2αγ.
  5. Απόλλων Καλαμαριάς 1
  6. Πανθρακικός 1
  7. Αναγ. Καρδίτσας 1
  8. Νέστος Χρυσούπολης 1
  9. Πύργος 1
  10. Ολυμπιακός Β' 1
  11. ΠΑΟΚ Β' 1
  12. Ελλάς Σύρου 1
  13. Ζάκυνθος 1 -2αγ.
  14. Πανσερραϊκός 0
  15. Νίκη Βόλου 0
  16. Αστέρας Τρίπολης Β' 0
COMMENTS
LATEST NEWS
20:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Υπέροχη αντεπίθεση για τους Κρητικούς και 1-0 με τον Κόντρο (video)

20:22 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

20:19 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πολιορκία» λατρείας στα «πράσινα» αστέρια (Video)

20:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Τσάπρα και Ντέσερς κόντρα στον Παναιτωλικό

20:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Τα highlights από την άνετη νίκη των «πράσινων»

20:06 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ξανά στη Νέα Μεσημβρία ο Σαββίδης - «Στόχος το πρωτάθλημα, θα υπάρχει μεγάλο πριμ»

19:59 SUPER LEAGUE 2

ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0: «Σεφτέ» στις νίκες με ήρωα Βενετικίδη

19:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας»

19:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Πολωνία για τη Ραντόμιακ ο Τάσος Δώνης

19:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Διέλυσε τη Σπάρτακ ο Παναθηναϊκός (77-59) και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά

19:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Υποδειγματική επίθεση με δέκα πάσες και τρίποντο Μπάντιο (video)

19:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Πάλι γκολ ο Κυζιρίδης στην «πεντάρα» της Τσόρουμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας