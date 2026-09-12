Premier League: Ο Τζολάκης κράτησε το αήττητο της Χαλ και στο Λονδίνο - Νέα «γκέλα» για Λίβερπουλ

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη στην Premier League, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να έχει ξανά κομβική συμβολή στην αήττητη πορεία της Χαλ.

Οι «τίγρεις» έδειξαν χαρακτήρα και στο Λονδίνο, φεύγοντας με το 2-2 από την έδρα της Τσέλσι και διατηρώντας το αήττητό τους στο πρωτάθλημα. Ο Τζολάκης ήταν από τους βασικούς λόγους που η ομάδα του κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα, πραγματοποιώντας τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις απέναντι στις προσπάθειες των γηπεδούχων.

Η Τσέλσι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και βρήκε το 1-0 μόλις στο 7ο λεπτό με τον Μόργκαν Ρότζερς. Το συγκεκριμένο γκολ είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν το πρώτο που δέχθηκε η Χαλ στη φετινή Premier League.

Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε στους φιλοξενούμενους. Η Χαλ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των «μπλε» και μέσα από δύο χτυπήματα του Μπελουμί κατάφερε να φέρει το παιχνίδι τούμπα, παίρνοντας προσωρινά προβάδισμα με 2-1.

Η Τσέλσι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε την ισοφάριση στο 66ο λεπτό, όταν ο Ζοάο Πέδρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-2.

Ο Τζολάκης, πάντως, χρειάστηκε να επέμβει αρκετές φορές μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, προστατεύοντας την εστία του και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση ενός ακόμη βαθμού. Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Χαλ.

Μεγάλο διπλό πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της Άστον Βίλα, επικρατώντας με 2-1. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 88ο λεπτό, με τον Ιγκόρ Ζεσούς να χαρίζει στους φιλοξενούμενους ένα σημαντικό τρίποντο.

Για την Άστον Βίλα η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο προβληματική, καθώς συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικούς αγώνες χωρίς νίκη.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Φούλαμ και περιορίστηκε στο 0-0.

Οι «κόκκινοι» παραμένουν αήττητοι μετά τις πρώτες αγωνιστικές, έχοντας απολογισμό μίας νίκης και τριών ισοπαλιών, όμως η συγκεκριμένη απώλεια βαθμών δεν τους επιτρέπει να πλησιάσουν όσο θα ήθελαν τις πρώτες θέσεις.

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε και η Ίπσουιτς, η οποία έφυγε από το «Selhurst Park» με το 3-2 επί της Κρίσταλ Πάλας.

Η αναμέτρηση κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση, αφού ο Φλέμινγκ πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 90ό λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

Με αυτή τη νίκη, η Ίπσουιτς ανέβηκε στην 7η θέση, φτάνοντας τους έξι βαθμούς, όσους έχουν επίσης η Λίβερπουλ και η Μπρέντφορντ.