Κοντός: «Οι εξελίξεις μιλούν από μόνες τους για την ΕΟΚ»

Λίγο πριν το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR στο τουρνουά της Ρόδου, ο Δημήτρης Κοντός μίλησε για όσα συμβαίνουν στο «τριφύλλι» και όχι μόνο. Ο General Manager of Basketball Operations ανέλυσε στο «Athletiko» τα δεδομένα μετά την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τονίζοντας πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ανάψει… πράσινο φως, για να γίνει πράξη κάθε «θέλω» του Σέρβου κόουτς.

Το στέλεχος των «πράσινων» ξεκαθάρισε παράλληλα πως όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, μιλούν από μόνα τους για την ΕΟΚ. Συμπληρώνοντας πως το «τριφύλλι» επικοινώνησε με τις ομάδες που ήταν στο ίδιο γκρουπ των συναντήσεων με τον Λιόλιο για θέματα διαιτησίας, προκειμένου να μη θεωρήσουν πως ήταν ασέβεια προς αυτές η απουσία του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κοντού:

«Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μία εποχή συσπείρωσης. Γνώριμα πρόσωπα έχουν επιστρέψει, με κύριο εξ αυτών τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Υπάρχει... φλόγα και ενθουσιασμός από όλους. Έχουμε τεράστιο κίνητρο.

Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές και με τον Αταμάν. Ο Ομπράντοβιτς, όμως, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του μπάσκετ. Η λειτουργία του Παναθηναϊκού αλλάζει και βασιζόμαστε σε όλα αυτά που μας λέει.

Ήμασταν τυχεροί, υπήρχε και η βούληση από τον κ. Γιαννακόπουλο και πραγματοποιήσαμε μεγάλες μεταγραφές. Έχουμε το “πράσινο φως”, αν χρειαστεί κάτι ο προπονητής, να το υλοποιήσουμε.

Οι εξελίξεις μιλούν από μόνες τους για την ΕΟΚ. Μιλήσαμε τηλεφωνικά με όλες τις ομάδες, προκειμένου να μη νομίσει κανείς ότι δεν δώσαμε το παρών λόγω μη σεβασμού.

Λατρεύουμε τον Παναθηναϊκό κι όλα του τα τμήματα. Ευχόμαστε μετά από πολλά χρόνια, να έχουμε παράλληλα όμορφες πορείες. Μακάρι να μπορεί το κάθε τμήμα να κάνει τον κόσμο του περήφανο».