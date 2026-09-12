Ολυμπιακός: Επίσκεψη Παπανικολάου, Μοντέρο και ΜακΙντάιρ στην Παιδοογκολογική Μονάδα της Λευκωσίας

Μια όμορφη και ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Ολυμπιακός κατά την παρουσία του στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Κώστας Παπανικολάου, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Γιαν Μοντέρο επισκέφθηκαν την Παιδοογκολογική Μονάδα της Λευκωσίας, έχοντας την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Οι τρεις παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα μοίρασαν δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μεγάλη μάχη.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (12/9) στο Μακάριο Νοσοκομείο της Λευκωσίας προκειμένου να βρεθεί δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο παιδοογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου.

Ο αρχηγός μας Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ συνοδευόμενοι από τον πατέρα του Νεόφυτου Χανδριώτη, Δημήτρη, έφτασαν το πρωί στο νοσοκομείο, συνομίλησαν με τα παιδιά, τους γονείς, τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό του Μακάρειου και έδωσαν σε όλους δώρα που είχαν φέρει μαζί τους από την Αθήνα.

Ο ιερός σκοπός του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» είναι αυτός που φέρνει κοντά κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης κάθε χρόνο και ο οργανισμός του Ολυμπιακού βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του Νεόφυτου και σε κάθε παιδί που μάχεται.

Η αντιπροσωπεία των παικτών των Πρωταθλητών Ευρώπης φωτογραφήθηκε με τους μικρούς ήρωες και υπέγραψε αυτόγραφα σε αυτούς και τις οικογένειές τους, στέλνοντας τις ευχές όλης της ομάδας για τη συνέχεια της προσπάθειάς τους».