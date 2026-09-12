Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκούραση για τον Ματίας Λεσόρ, εκτός του φιλικού με την Σουμπότιτσα

Ο Ματίας Λεσόρ δεν έχει πολλές μέρες από τη στιγμή που μπήκε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Γάλλος σέντερ ταξίδεψε κανονικά στη Ρόδο και αγωνίστηκε στο φιλικό με την ΑΕΚ. Κάτι που δε θα συμβεί στο δεύτερο τεστ των «πράσινων», απέναντι στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Το τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού» επιλέγει να πάει συντηρητικά με τον σέντερ των «πράσινων», για να του δώσει τις απαραίτητες ανάσες. Έτσι, δεν θα αγωνιστεί σε δεύτερο ματς μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες και θα είναι εκτός με τους πρωταθλητές Σερβίας.

Πρόκειται καθαρά για θέμα διαχείρισης του παίκτη, χωρίς φυσικά να έχει προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα.