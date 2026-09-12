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Δυνατό "τεστ" για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Αρμάνι

Το πιο απαιτητικό φιλικό του δίνει ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο στο «Biella Forum».

Δυνατό "τεστ" για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Αρμάνι
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Δυνατό φιλικό τεστ στην Ιταλία δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ (19:00), καθώς αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στο «Biella Forum», με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μετρά τις δυνάμεις της ομάδας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αυτή θα είναι και η τελευταία δοκιμασία του «Δικεφάλου» επί ιταλικού εδάφους, μετά την παρουσία του στο τουρνουά του Ούντινε. Μέχρι στιγμής, ο ΠΑΟΚ μετρά μόνο νίκες στα φιλικά του παιχνίδια κόντρα σε Ούντινε (89-71), Νάπολι (100-74), Vikos Falcons (90-71), Περιστερίου (84-82) και TFT (94-69).

Στα αγωνιστικά, ο Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που αφήνουν την ομάδα με απουσίες στην τελική ευθεία. Ο Μπριν Ταϊρί υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση λόγω ρήξης μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα επανεκτιμηθεί στα τέλη του μήνα, ενώ εκτός δράσης για δύο εβδομάδες τίθεται και ο ΡάιΚουαν Γκρέι εξαιτίας περιοστίτιδας στην αριστερή κνήμη.

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