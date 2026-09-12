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Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Ρόμα για τον Σαλάχ Εντίν - Έρχεται άμεσα στην Ελλάδα!

Σε προφορική συμφωνία με τη Ρόμα, αλλά και με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού κι οψιόν αγοράς το προσεχές καλοκαίρι, ήρθε ο Παναθηναϊκός - Πότε έρχεται στην Αθήνα ο ποδοσφαιριστής.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Ρόμα για τον Σαλάχ Εντίν - Έρχεται άμεσα στην Ελλάδα!
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Μια… ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμα μιας σπουδαίας μεταγραφή βρίσκεται το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Ρόμα, αλλά και με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς το προσεχές καλοκαίρι.

Ο διεθνής Μαροκινός αναμένεται να φτάσει το βράδυ του Σαββάτου (12/09) στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σε περίπτωση που κυλήσουν όλα ομαλά, ο Σαλάχ Εντίν αναμένεται να υπογράψει, την Κυριακή (13/09), το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, παρά τα δημοσιεύματα που υπήρχαν, η οψιόν αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία δεν είναι υποχρεωτική, ήτοι θα είναι στην ευχέρεια του Παναθηναϊκου, αν θα την ενεργοποιήσει το καλοκαίρι.

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η οψιόν, ο Σαλάχ Εντίν θα υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών με το «τριφύλλι», το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα (14/09) την απόκτησή του.

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