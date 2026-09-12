· Παναθηναϊκός

Πάνω από 16.000 διαρκείας ο Παναθηναϊκός - Συνεχίζεται η διάθεση

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των φίλων του Παναθηναϊκού στην αγορά των εισιτηρίων διαρκείας, καθώς ο αριθμός των κατόχων έχει ήδη ξεπεράσει τις 16.000

Πάνω από 16.000 διαρκείας ο Παναθηναϊκός - Συνεχίζεται η διάθεση
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Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού, με τους φίλους της ομάδας να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ο αριθμός των διαρκείας έχει ήδη ξεπεράσει τους 16.000 κατόχους, ενώ η διάθεση συνεχίζεται, με τον συγκεκριμένο αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω του σημαντικού προνομίου που συνοδεύει την αγορά του φετινού διαρκείας. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην απόκτηση διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ωστόσο, για τη διατήρηση του συγκεκριμένου δικαιώματος, οι φίλαθλοι άνω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή ιδιότητα μέλους στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, όπως προβλέπεται στους όρους που έχει γνωστοποιήσει η ΠΑΕ.

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