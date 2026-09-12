Ολυμπιακός: Τα πλάνα του Αλγκουαθίλ για ΟΦΗ κι οι σκέψεις του ενόψει Γιαγκελόνια και Λεβαδειακού

Δύο προπονήσεις, μία ουσιαστική με όλη την ομάδα, κι αμέσως μετά ο ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκη». Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ξεκίνημα, καθώς μετά την αναμέτρηση με τους Κρητικούς ακολουθούν τα δύο διαδοχικά παιχνίδια με Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό.

Ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει πως σε αυτό το διάστημα δεν μπορεί να αλλάξει συνολικά την εικόνα της ομάδας, γι' αυτό και στις πρώτες του επιλογές θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών του, περνώντας παράλληλα τις βασικές αρχές του στον τρόπο ανάπτυξης και στην πίεση.

Ο ΟΦΗ είναι το πρώτο τεστ και κάθε άλλο παρά αδιάφορη περίπτωση αποτελεί για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απέναντί τους μία από τις δυνατές ομάδες, η οποία δεν επιλέγει να «κλειστεί» πίσω, αλλά βγαίνει και παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παίξει ρόλο στην αναμέτρηση, με τον Αλγκουαθίλ να περιμένει από τους παίκτες του να βγάλουν στο γήπεδο την ποιότητά τους και τα πρώτα στοιχεία της δικής του φιλοσοφίας.

Το Ολυμπιακός – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 και θα μεταδοθεί από το MAGENTA Sport 1

Σε επίπεδο προσώπων, ο Πουέρτα φαίνεται να έχει προβάδισμα για να αγωνιστεί δίπλα στον Έσε στον άξονα, ενώ ο Γκονσάλες αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης. Αμφότεροι είχαν πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο κι είναι έτοιμοι να προσφέρουν άμεσα. Ο Κολομβιανός μέσος, μάλιστα, ήρθε αγωνιστικά έτοιμος από τη Σανταντέρ κι αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να αποκτήσει τη «χημεία» με τους συμπαίκτες του μέσα από τα παιχνίδια.

Στη διάθεση του 55χρονου τεχνικού βρίσκεται και ο Μπέιλι, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τρεις καλές προπονήσεις, επέστρεψε νωρίτερα από το αναμενόμενο και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στον ΟΦΗ. Στην αποστολή είναι και ο Κλέιτον, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Ρόκα κι ο Σιπιόνι. Ο τελευταίος, ο οποίος είναι η πέμπτη επιλογή στα κεντρικά χαφ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους κοιλιακούς προσαγωγούς, χωρίς κάτι ανησυχητικό.

Ο Πιρόλα, από την πλευρά του, επέστρεψε πολύ γρήγορα μετά τον τραυματισμό του στον Βόλο. Το αν θα χρησιμοποιηθεί άμεσα είναι κάτι που θα αποφασίσει ο Αλγκουαθίλ, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του και τη Γιαγκελόνια. Σε περίπτωση που δεν θελήσει να ρισκάρει, οι Ρέτσος και Κάρμο έχουν τον πρώτο λόγο για το κέντρο της άμυνας.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Έσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Φορτούνης, Τσικίνιο, Γκονσάλες

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Ορτέγκα έχει προβάδισμα κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Πέντερσεν συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσει, με τον Σάλιακα να είναι επίσης πανέτοιμος, καθώς δεν αγωνίστηκε στο Κύπελλο. Στα αριστερά, ο Τικνιζιάν έχει το προβάδισμα.

Στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Ζέλσον Μαρτίνς αναμένεται να βρίσκεται στο βασικό σχήμα. Για την άλλη πλευρά ο Ισπανός τεχνικός έχει περισσότερες επιλογές, καθώς ο Φορτούνης μπορεί να αγωνιστεί στα «φτερά», ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο ο Ζότα Σίλβα να χρησιμοποιηθεί εκεί και να πάρουν θέση στην ενδεκάδα ο Σα ή ο Τσικίνιο.

Ο ΟΦΗ είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά η συνέχεια με Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση. Ο Ολυμπιακός καλείται να αξιοποιήσει την ποιότητα που διαθέτει κι ο Αλγκουαθίλ να πάρει από τους ποδοσφαιριστές του τις λύσεις που χρειάζεται, ενώ στο διάστημα της διακοπής θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει περισσότερο με όσους παραμείνουν στον Ρέντη.