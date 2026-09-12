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ΑΕΚ: Αμφίβολος ο Μπάρτλεϊ, ενόψει Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αισθάνθηκε πόνο στο γόνατο προς το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR κι η συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ κρίνεται αμφίβολη.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Αμφίβολος ο Μπάρτλεϊ, ενόψει Σπαρτάκ Σουμπότιτσα
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Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 78-56 από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο κλειστό της Καλλιθέας, στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο, έχοντας να διαχειριστεί αρκετές απουσίες.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο, προέκυψε ακόμα ένα πρόβλημα για τον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αποχώρησε έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις στο γόνατο.

Το ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (13/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ACTION24.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποτελεί μία από τις επιθετικές λύσεις της «Ένωσης», ένιωσε πόνο, με τις ενοχλήσεις να γίνονται πιο έντονες προς το φινάλε της αναμέτρησης. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του στο κυριακάτικο (13/09) παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα θεωρείται αυτή τη στιγμή αμφίβολη.

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