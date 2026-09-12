Παναθηναϊκός: Κοντά σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον Σαλάχ Εντίν – Το πλαίσιο των συζητήσεων

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν, με την υπόθεση του 24χρονου διεθνούς Μαροκινού αριστερού μπακ να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Το Σάββατο (12/09) αναμένεται να είναι καθοριστικό για την εξέλιξη των συζητήσεων, καθώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εμφανίζονται αισιόδοξοι για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή.

Ο Σαλάχ Εντίν είχε απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, φτάνοντας μάλιστα κοντά στη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους». Πλέον, όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρόμα.

Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sport και τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, το πλαίσιο των συζητήσεων προβλέπει τον δανεισμό του Μαροκινού αριστερού μπακ από τη Ρόμα στον Παναθηναϊκό, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που θα προβλέπει η συγκεκριμένη οψιόν.