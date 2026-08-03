«Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν»

Προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ανάς Σαλάχ-Εντίν φαίνεται πως κινείται ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της μαροκινής ιστοσελίδας «le360», ο 24χρονος αριστερός μπακ της Ρόμα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους», με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα.

«Ο Μαροκινός αριστερός μπακ βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, όπου θα επανενωθεί με τον συμπατριώτη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Σαλάχ-Εντίν έχει ήδη επικοινωνήσει τόσο με τον Ελ Κααμπί όσο και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προκειμένου να ενημερωθεί για το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον Πειραιά.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ακόμη πως ο Μαροκινός αμυντικός αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά το πρώτο παιχνίδι της ομάδας απέναντι στη Ναϊμέγκεν.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Όπως σημειώνεται, προκειμένου να ανοίξει χώρος στο ρόστερ για τον Σαλάχ-Εντίν, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αργεντινού στη Ρίβερ Πλέιτ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται, πάντως, σε αντίθεση με πρόσφατα δημοσιεύματα από την Ολλανδία, σύμφωνα με τα οποία ο Σαλάχ-Εντίν είχε απορρίψει την προοπτική μετακίνησής του στον Ολυμπιακό.