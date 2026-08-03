Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Conference League, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ

Το εναλλακτικό σενάριο του Conference League ξεκαθάρισε για τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος έμαθε στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) τον αντίπαλό του στα playoffs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε περίπτωση που οι «ασπρόμαυροι» γνωρίσουν τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα μονομαχήσει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Γήπεδο της Τούμπας, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 εκτός έδρας.

Πρωταρχικός στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση επί των Βέλγων και εφόσον τα καταφέρει, θα παραμείνει στο Europa League και στα playoffs θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι (20 & 27 Αυγούστου), έχοντας όμως το πρώτο παιχνίδι μακριά από την έδρα του.