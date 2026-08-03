LIVE: Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League

Τους αντιπάλους τους στα playoffs του Conference League μαθαίνουν σήμερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 15:00 ώρα Ελλάδας στο «σπίτι» της UEFA στη Νιόν.

Ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στα Playoffs καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον Γ' Προκριματικό γύρο. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, μόνο εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ για τον τρίτο γύρο του Europa League θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Conference.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs

Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ

Ηττημένος ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Νικητής ζευγαριού Γιάμπλονετς vs RFS Ρίγα

Νικητής ζευγαριού Ζαλγκίρις vs Χάιντουκ Σπλιτ

Νικητής ζευγαριού Μπραν vs Aπόλλων Λεμεσού

Νικητής ζευγαριού Ιντερ Τούρκου vs Bαντούζ

Νικητής ζευγαριού Νόα vs Σιόν

Παρακολουθήστε την κλήρωση