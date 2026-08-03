· Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

LIVE: Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League

Παρακολουθήστε την κλήρωση του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League.

LIVE: Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τους αντιπάλους τους στα playoffs του Conference League μαθαίνουν σήμερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με την κλήρωση να διεξάγεται στις 15:00 ώρα Ελλάδας στο «σπίτι» της UEFA στη Νιόν.

Ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στα Playoffs καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον Γ' Προκριματικό γύρο. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, μόνο εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ για τον τρίτο γύρο του Europa League θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Conference.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs

  • Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ
  • Ηττημένος ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς
  • Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε
  • Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ
  • Νικητής ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

  • Νικητής ζευγαριού Γιάμπλονετς vs RFS Ρίγα
  • Νικητής ζευγαριού Ζαλγκίρις vs Χάιντουκ Σπλιτ
  • Νικητής ζευγαριού Μπραν vs Aπόλλων Λεμεσού
  • Νικητής ζευγαριού Ιντερ Τούρκου vs Bαντούζ
  • Νικητής ζευγαριού Νόα vs Σιόν

Παρακολουθήστε την κλήρωση

COMMENTS
LATEST NEWS
20:28 SUPER LEAGUE

«Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Κίνημα κάτα Ινφαντίνο - Ποιες χώρες απέσυραν ήδη τη στήριξή τους

20:00 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Μαχαμαντού Μπάλντε

19:44 SUPER LEAGUE

«Ο Στρεφέτσα οδεύει προς την Παλέρμο»

19:29 ΣΠΟΡ

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Τέταρτη η Ελλάδα στο ελεύθερο ομαδικό

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά

19:14 EUROLEAGUE

Επίσημο: Στη Βαλένθια ως δανεικός ο Άρμονι Μπρουκς

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Η Αγγλία αποσύρει την υποστήριξή της για την επανεκλογή Ινφαντίνο

18:44 SUPER LEAGUE

Άρης: Έκανε δικό του τον Σενεγαλέζο Ταφσίρ Ντιόπ

18:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τεράστια η ζήτηση για τις σουίτες του γηπέδου στον Βοτανικό

18:30 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο της Νέομ ο Μασούρας»

18:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές: Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λύρατζη από τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας