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ΠΑΟΚ: Αυτός είναι ο αντίπαλος του «Δικεφάλου» στα playoffs του Europa League

Τον αντίπαλό του για τα playoffs του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να βρίσκει στον δρόμο του τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ.

ΠΑΟΚ: Αυτός είναι ο αντίπαλος του «Δικεφάλου» στα playoffs του Europa League
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Έμαθε αντίπαλο στα playoffs του Europa League ο ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων έχει ήδη διαμορφωθεί ως προς τις ημερομηνίες, με τον πρώτο αγώνας να διεξάγεται στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα στο Γήπεδο της Τούμπας (27/08)

Τις αμέσως επόμενες ημέρες η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αναμένεται να επισημοποιήσει τις ακριβείς ώρες διεξαγωγής των δύο παιχνιδιών.

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