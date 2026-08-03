ΠΑΟΚ: Αυτός είναι ο αντίπαλος του «Δικεφάλου» στα playoffs του Europa League

Έμαθε αντίπαλο στα playoffs του Europa League ο ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων έχει ήδη διαμορφωθεί ως προς τις ημερομηνίες, με τον πρώτο αγώνας να διεξάγεται στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα στο Γήπεδο της Τούμπας (27/08)

Τις αμέσως επόμενες ημέρες η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αναμένεται να επισημοποιήσει τις ακριβείς ώρες διεξαγωγής των δύο παιχνιδιών.