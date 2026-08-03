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Ο αντίπαλος του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα τεθεί αντιμέτωπος ο ΟΦΗ στα playoffs του Europa League.

Ο αντίπαλος του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League
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Τον αντίπαλο που θα κληθεί να ξεπεράσει προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό του στην League Phase του Europa League έμαθε ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν στα playoffs τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, σε ένα ζευγάρι που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Όσον αφορά τις ημερομηνίες των παιχνιδιών, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Κρήτη στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα, εκτός έδρας.

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