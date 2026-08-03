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«Στην λίστα του Άρη ο Μαζουακού»

Δημοσιεύματα από την Αφρική κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη προς την πλευρά του 32χρονου πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αρτούρ Μαζουακού.

«Στην λίστα του Άρη ο Μαζουακού»
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Σε τροχιά ενίσχυσης για τα άκρα της άμυνας βρίσκεται ο Άρης, με δημοσιεύματα από το Κονγκό να εμπλέκουν τους «κίτρινους» με τον 32χρονο full back, Αρτούρ Μαζουακού, μετά το «ναυάγιο» στις επαφές με τον Ρόκο Γιούρισιτς.

Ένα οικείο στο ελληνικό φίλαθλο κοινό όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Άρη, με τον Αρτούρ Μαζουακού να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στόχους.

Ο διεθνής μπακ, που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα του Κονγκό στο Μουντιάλ 2026, είναι γνωστός από την παρουσία του στον Ολυμπιακό (2014-2017), με τον οποίο κατέγραψε 72 συμμετοχές, 2 γκολ, και επτά ασίστ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

Στη συνέχεια της καριέρας του ο Μαζουακού αγωνίστηκε σε Γουέστ Χαμ, Μπεσίκτας, Σάντερλαντ και Λανς.

Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σάντερλαντ, δεν βρίσκεται στα πλάνα της αγγλικής ομάδας/

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Κονγκό:

«Μετά την ακύρωση της μεταγραφής του Κροάτη αμυντικού, Ρόκο Τζούρισιτς, παρά την ύπαρξη αρχικής συμφωνίας, το ελληνικό κλαμπ στρέφει το ενδιαφέρον του στον Άρθουρ Μαζουακού. Αν και το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στον ποδοσφαιριστή».

Παράλληλα, τα τοπικά μέσα αποκαλύπτουν πως για τον παίκτη κινήθηκε και η τουρκική Κόνιασπορ, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφόρησαν καθώς ο σύλλογος της Τουρκίας δεν nos είχε πρόθεση να καταβάλει οικονομικό αντίτιμο. Εξέλιξη που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για τον Άρη, εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει την περίπτωσή του.

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