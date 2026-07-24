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Άρης: «Χάλασε» του Γιούρισιτς - Στρέφονται σε άλλες λύσεις οι «κιτρινόμαυροι»

Η περίπτωση του Κροάτη δεν προχωράει για τον Άρη, με την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου να στρέφεται σε εναλλακτικές για το αριστερό άκρο της άμυνας

Άρης: «Χάλασε» του Γιούρισιτς - Στρέφονται σε άλλες λύσεις οι «κιτρινόμαυροι»
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Οριστικό «ναυάγιο» σημειώθηκε στην υπόθεση του Ρόκο Γιούρισιτς για τον Άρη. Παρότι ο Κροάτης οπισθοφύλακας βρισκόταν ήδη στη Θεσσαλονίκη και η μεταγραφή θεωρούνταν τελειωμένη, οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν, υποχρεώνοντας τους «κιτρινόμαυρους» να αλλάξουν άμεσα πορεία για την ενίσχυση στα αριστερά της άμυνας.

Ενώ όλα έδειχναν πως το μόνο που απέμενε ήταν η τυπική ανακοίνωση της ΠΑΕ, το deal «στράβωσε» την τελευταία στιγμή. Όπως προκύπτει από την πλευρά του κλαμπ, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούσε διακαώς να φορέσει τη φανέλα του Άρη, ωστόσο η στάση του εκπροσώπου του στάθηκε αξεπέραστο εμπόδιο. Οι συνεχείς αλλαγές στους όρους της συμφωνίας και οι παράλογες απαιτήσεις του ατζέντη του οδήγησαν τις συζητήσεις σε αδιέξοδο και τελικά στο οριστικό διαζύγιο.

Πλέον, ο Άρης είναι αναγκασμένος να κινηθεί για εναλλακτικές λύσεις στην αγορά, προκειμένου να να καλυφθεί το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας.

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