Βέλγιο: Επίσημα εποχή Φαν Μπόμελ

Επίσημα νέος προπονητής της εθνικής Βελγίου ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, με την ομοσπονδία της χώρας να προχωρά στην ανακοίνωση της πρόσληψης του Ολλανδού τεχνικού, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία των «κόκκινων διαβόλων».

Ο 49χρονος προπονητής είναι ο εκλεκτός για την επόμενη μέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ρούντι Γκαρσιά. Ο τελευταίος αποχώρησε έχοντας φτάσει μέχρι την προημιτελική φάση του Μουντιάλ, όπου και γνώρισε τον αποκλεισμό (2-1) από την μετέπειτα τροπαιούχο Ισπανία.

Ο Φαν Μπόμελ, με θητεία στους πάγκους των PSV Αϊντχόφεν, Βόλφσμπουργκ και Αντβέρπ, γράφει τη δική του ιστορία καθώς γίνεται μόλις ο δεύτερος Ολλανδός που κάθεται στον πάγκο των Βέλγων. Ο μοναδικός που το είχε καταφέρει μέχρι σήμερα ήταν ο Ντικ Άντβοκατ το 2009.