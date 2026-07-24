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Βέλγιο: Επίσημα εποχή Φαν Μπόμελ

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής Βελγίου, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το Euro 2028 με τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Βέλγιο: Επίσημα εποχή Φαν Μπόμελ
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Επίσημα νέος προπονητής της εθνικής Βελγίου ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, με την ομοσπονδία της χώρας να προχωρά στην ανακοίνωση της πρόσληψης του Ολλανδού τεχνικού, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία των «κόκκινων διαβόλων».

Ο 49χρονος προπονητής είναι ο εκλεκτός για την επόμενη μέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ρούντι Γκαρσιά. Ο τελευταίος αποχώρησε έχοντας φτάσει μέχρι την προημιτελική φάση του Μουντιάλ, όπου και γνώρισε τον αποκλεισμό (2-1) από την μετέπειτα τροπαιούχο Ισπανία.

Ο Φαν Μπόμελ, με θητεία στους πάγκους των PSV Αϊντχόφεν, Βόλφσμπουργκ και Αντβέρπ, γράφει τη δική του ιστορία καθώς γίνεται μόλις ο δεύτερος Ολλανδός που κάθεται στον πάγκο των Βέλγων. Ο μοναδικός που το είχε καταφέρει μέχρι σήμερα ήταν ο Ντικ Άντβοκατ το 2009.

https://www.instagram.com/p/DbLPm7GHL6D/
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