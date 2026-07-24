Ομπράντοβιτς: «Θέλω μια ομάδα που θα παλεύει και θα κάνει τον κόσμο περήφανο» (vid)

Πριν από λίγες ημέρες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε συνέντευξη στο Club 1908 και μίλησε για τον δικό του Παναθηναϊκό. Για την ομάδα που θέλει να «χτίσει» και να την «οδηγήσει» και πάλι στην κορυφή. Μάλιστα σε ένα σημείο των δηλώσεών του ξεκαθάρισε το τι θέλει να έχει η ομάδα που ετοιμάζει. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη μαχητικότητα.

«Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει, μια ομάδα που θα κάνει τους φιλάθλους μας περήφανους για τον τρόπο που αγωνίζεται. Πιστεύω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο».