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Παναθηναϊκός σε Τολιόπουλο: «Βασίλη, σε ευχαριστούμε»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μέσω ανάρτησή της στα social media ευχαρίστησε τον Βασίλη Τολιόπουλο για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην επιστροφή του στον Άρη.  

Παναθηναϊκός σε Τολιόπουλο: «Βασίλη, σε ευχαριστούμε»
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Και τυπικά τέλος ο Βασίλης Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Έλληνας παίκτης ήταν γνωστό πως δε θα συνεχίζε και δεύτεηρ σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος, έχοντας ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, πριν από λίγη ώρα, με ανάρτησή του στα social media, αποχαιρέτησε τον Έλληνα παίκτη, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και παράλληλα του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

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