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Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπερ Σεβά για Κάνγκουα - Πότε έρχεται Αθήνα

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Κινγκς Κάνγκουα. 

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπερ Σεβά για Κάνγκουα - Πότε έρχεται Αθήνα
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Σε οριστική συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του κεντρικού μέσου από τη Ζάμπια έφτασε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» τα βρήκαν σε όλα με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ανακοίνωσαν ήδη τη συμφωνία με το «τριφύλλι».

«Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό της Ελλάδας. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκουρ και στην συνέχεια θα αναχωρήσει για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου στην Ελλάδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χάποελ.

https://www.instagram.com/p/DbK-eosjOUn/

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το «τριφύλλι» ο παίκτης θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών με την ελληνική ομάδα. Βέβαια, νωρίτερα θα προηγηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και η ανακοίνωση από την ΠΑΕ θα ακολουθήσει μετά και την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών.

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Η μεταγραφή του άσου από την Ζάμπια ολοκληρώθηκε έπειτα από τους ενδεδειγμένους χειρισμούς του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος εξ αρχής είχε θέσει σε πρώτο πλάνο την απόκτησή του, χωρίς να απασχολεί η εμπλοκή άλλων ομάδων, μια και ο Παναθηναϊκός κινήθηκε με τον κατάλληλο τρόπο, έχοντας παράλληλα και την οικονομική ευχέρεια να επικρατεί του όποιου ανταγωνισμού.

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