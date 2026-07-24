Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Μπερ Σεβά για Κάνγκουα - Πότε έρχεται Αθήνα
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Κινγκς Κάνγκουα.
Σε οριστική συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του κεντρικού μέσου από τη Ζάμπια έφτασε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» τα βρήκαν σε όλα με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ανακοίνωσαν ήδη τη συμφωνία με το «τριφύλλι».
«Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό της Ελλάδας. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκουρ και στην συνέχεια θα αναχωρήσει για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου στην Ελλάδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χάποελ.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το «τριφύλλι» ο παίκτης θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών με την ελληνική ομάδα. Βέβαια, νωρίτερα θα προηγηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και η ανακοίνωση από την ΠΑΕ θα ακολουθήσει μετά και την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών.
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Η μεταγραφή του άσου από την Ζάμπια ολοκληρώθηκε έπειτα από τους ενδεδειγμένους χειρισμούς του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος εξ αρχής είχε θέσει σε πρώτο πλάνο την απόκτησή του, χωρίς να απασχολεί η εμπλοκή άλλων ομάδων, μια και ο Παναθηναϊκός κινήθηκε με τον κατάλληλο τρόπο, έχοντας παράλληλα και την οικονομική ευχέρεια να επικρατεί του όποιου ανταγωνισμού.