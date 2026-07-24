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Παναθηναϊκός: Κοντά στην Αλ Σαμπάμπ ο Τιν Γεντβάι

Δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία υποστηρίζει ότι ο Τιν Γεντβάι βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεταγραφή του στην Αλ Σαμπάμπ.

Παναθηναϊκός: Κοντά στην Αλ Σαμπάμπ ο Τιν Γεντβάι
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Ο Τιν Γεντβάι είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για ακόμη έναν χρόνο. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός δεν φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα των «πράσινων» για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «arriyadiyah», ο 30χρονος στόπερ βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Αλ Σαμπάμπ, ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Γεντβάι δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, με τις δύο πλευρές να αναζητούν τον τρόπο που θα ολοκληρωθεί η αποχώρησή του από το «τριφύλλι». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Αλ Σαμπάμπ έχει ήδη καταθέσει τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας στην οικονομική επιτροπή της λίγκας και περιμένει την έγκριση, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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Οι Σαουδάραβες σημειώνουν ακόμη ότι ο Γεντβάι προορίζεται να καλύψει τη θέση του Ολλανδού Γουέσλεϊ Χόεντ στο ρόστερ της ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο έως το καλοκαίρι του 2023 ο Κροάτης αγωνίστηκε στην Αλ Αΐν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καταγράφοντας 18 συμμετοχές και ένα γκολ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάιο κροατικά ΜΜΕ είχαν συνδέσει τον Γεντβάι με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο δεν προχώρησε.

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